Никола Йокич заразился коронавирусом

Центровой «Денвера» сдал положительный тест на COVID-19, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Возвращение игрока из Сербии в США временно отложено.

Коронавирус был обнаружен у Йокича на прошлой неделе. Болезнь протекает без симптомов. Ожидается, что Йокичу разрешат вернуться в к концу недели.

Ранее сообщалось, что Йокич, находясь в Белграде, контактировал с заболевшими коронавирусом форвардом «Партизана» Николой Янковичем и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Сколько денег потеряют игроки? Кого подпишут на концовку сезона? Можно ли отказаться играть? Финансовые вопросы возобновления НБА

«Наггетс» Йокича вновь среди лучших команд НБА. Но все так же далеки от финала