Донован Митчелл, Кармело Энтони и Дуайт Ховард могут отказаться от участия в рестарте сезона НБА

(«Юта»), («Портленд») и («Лейкерс») выступили за возможный отказ от участия в рестарте сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Более 80 игроков НБА в пятницу провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от поездки в Орландо. Организатором конференции стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. Баскетболисты выражают обеспокоенность по поводу возобновления сезона и считают, что игры не должны проводиться в период расовой напряженности в США и пандемии коронавируса.

Вторым игроком, выступившим во время онлайн-конференции после Кайри Ирвинга, стал защитник «Лейкерс» , который призвал «играть в шахматы, а не в шашки». В конференции участвовали руководители профсоюза игроков и Гарретт Темпл, а также одноклубник Ирвинга Кевин Дюрэнт.

Митчелл выразил обеспокоенность по поводу возвращения на площадку после продолжительного перерыва. «Мы сильно рискуем получить травму», – приводит слова Митчелла Чарания.

НБА и профсоюз игроков лиги уже согласовали план, который позволит баскетболистам остаться дома и не участвовать в рестарте сезона-2019/20 без каких-либо санкций для них.

В случае отказа играть в Орландо баскетболисты не получат деньги за пропущенные матчи.

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