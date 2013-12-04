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    Донован Митчелл, Кармело Энтони и Дуайт Ховард могут отказаться от участия в рестарте сезона НБА

    Теги Кармело Энтони Крис Пол Дуайт Ховард НБА Эвери Брэдли Гарретт Темпл Донован Митчелл Баскетбол

    Донован Митчелл («Юта»), Кармело Энтони («Портленд») и Дуайт Ховард («Лейкерс») выступили за возможный отказ от участия в рестарте сезона, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Более 80 игроков НБА в пятницу провели онлайн-конференцию, чтобы обсудить возможный отказ от поездки в Орландо. Организатором конференции стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг. Баскетболисты выражают обеспокоенность по поводу возобновления сезона и считают, что игры не должны проводиться в период расовой напряженности в США и пандемии коронавируса.

    Вторым игроком, выступившим во время онлайн-конференции после Кайри Ирвинга, стал защитник «Лейкерс» Эвери Брэдли, который призвал «играть в шахматы, а не в шашки». В конференции участвовали руководители профсоюза игроков Крис Пол и Гарретт Темпл, а также одноклубник Ирвинга Кевин Дюрэнт.

    Митчелл выразил обеспокоенность по поводу возвращения на площадку после продолжительного перерыва. «Мы сильно рискуем получить травму», – приводит слова Митчелла Чарания.

    НБА и профсоюз игроков лиги уже согласовали план, который позволит баскетболистам остаться дома и не участвовать в рестарте сезона-2019/20 без каких-либо санкций для них. 

    В случае отказа играть в Орландо баскетболисты не получат деньги за пропущенные матчи.

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