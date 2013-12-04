НБА планирует начать финальную серию 30 сентября

НБА предварительно назначила начало финальной серии плей-офф на 30 сентября, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дополнительный турнир за 8-е место в конференции запланирован на 16-17 августа, начало первого раунда плей-офф – на 18 августа, начало второго раунда – на 1 сентября, начало финалов конференций – на 15 сентября.

В минувший четверг лига объявила, что седьмой матч финальной серии плей-офф состоится не позднее 12 октября.

НБА планирует возобновить сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, в составе 22 команд. Все матчи должны пройти в Орландо при пустых трибунах.

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