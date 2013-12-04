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    Деннис Родман: «Протестовать надо правильно. Нельзя жечь и красть – мы же люди, а не животные»

    Теги НБА Деннис Родман Баскетбол

    Легендарный игрок НБА Деннис Родман выступил с обращением к протестующим в США, призвав их к мирному выражению несогласия с текущим положением.

    Во многих городах США протестуют в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

    «Кто-то должен выйти и сказать: «Эй, ребята, почему мы грабим? Почему мы крадем? Почему мы создаем все больше и больше проблем? У нас уже есть много проблем с COVID-19 прямо сейчас. Не надо идти и сжигать вещи, красть вещи, сжигать какие-то вещи и творить подобное. Мы не гребаные животные, мы люди.

    Это плохая, очень плохая ситуация. Но если вы намерены протестовать, делайте это правильно. Не надо выходить и жечь, красть. Мы не животные, мы люди», – сказал Родман.

    «Родман никогда не выглядит пьяным, у него одно состояние». Я провел угарный вечер с легендой баскетбола в Москве

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