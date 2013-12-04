Мэджик Джонсон: «Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели»

Член Зала славы объяснил, в чем сходство между Кобе Брайантом и Майклом Джорданом.

«Кобе восхищался и уважал Джордана так, что даже скопировал его стиль игры. Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. У него было такое же мышление и настрой, как у Майкла, он не брал пленных, он ставил ногу тебе на горло и уничтожал тебя, морально и физически. Он хотел шесть чемпионских титулов, как у Майкла. Он был близок, завоевав пять, но так и не завоевал шестой.

Он хотел построить свой бизнес, как , и был близок к этому. Он проделал потрясающую работу как бизнесмен и создавал свой бренд. Кобе и Майкл отлично ладили друг с другом, они шли туда, где не так много спортсменов, они были там мировыми знаменитостями и им удавалось создавать успешные компании», – передает слова Мэджика Fadeaway World.

Кобе – самый близкий аналог Майкла Джордана, что мы видели. Они ругались, сражались, дружили

В НБА теперь вручают награду Кобе Брайанта. А еще можно назвать трофеи в честь Уилта, Карима, Берда, Стерна