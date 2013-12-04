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    Майкл Джордан: «Ненавижу «Пистонс» по сей день»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Детройт НБА Sports.ru Баскетбол

    Легенда «Чикаго» Майкл Джордан признался, что 30 лет спустя продолжает ненавидеть «Пистонс», которые с 87-го по 90-й год переигрывали «Буллс» в плей-офф.

    «Я ненавидел их. Эта ненависть продолжается по сей день. Они сделали это личным противостоянием, они физически избивали нас», – сказал Джордан.

    В воскресенье, 26 апреля, телеканал ESPN показал третью и четвертую серии долгожданного документального фильма «Последний танец», рассказывающего о «Буллс» 90-х годов.

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