🏀 Евролига и Sports.ru показывают легендарный финал-2010 «Барселона» – «Олимпиакос»

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Евролига и Sports.ru показывают легендарные чемпионские матчи главного турнира Старого Света.

В среду, 15 апреля, состоится трансляция финальной игры сезона-2009/10 между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом».

В этом матче состоялась встреча восходящих звезд Европы Рикки Рубио и Милоша Теодосича, а также противостояние опытных Тео Папалукаса и Хуана Карлоса Наварро.

Начало трансляции в 20:00 по московскому времени. 

Посмотреть матч можно в группе Sports.ru в социальной сети Facebook.

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