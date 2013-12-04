🏀 Евролига и Sports.ru показывают легендарный финал-2010 «Барселона» – «Олимпиакос»

Евролига и Sports.ru показывают легендарные чемпионские матчи главного турнира Старого Света.

В среду, 15 апреля, состоится трансляция финальной игры сезона-2009/10 между испанской и греческим «Олимпиакосом».

В этом матче состоялась встреча восходящих звезд Европы Рикки Рубио и , а также противостояние опытных Тео Папалукаса и .

Начало трансляции в 20:00 по московскому времени.

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