Адам Моррисон: «Кобе Брайант прислал мне майку Дидье Дрогба с автографом»

Бывший игрок НБА Адам Моррисон рассказал, как в 2010 году легенда Кобе Брайант поддержал его в тяжелый период жизни.

«Я не играл, карьера была дерьмовой, да и личная жизнь была не очень. У меня была депрессия. Я жил отшельником в собственном доме, никуда не выходил, а если выходил, то все спрашивали меня: «Почему ты не играешь?»

Мне было 26 лет. Когда-то я был третьим номером драфта, а теперь переживал неудачный период. Я получил сообщение от Роберта Лары, сотрудника службы безопасности и одного из лучших друзей Кобе. Он попросил мой адрес и сказал, что у него есть посылка для меня.

В посылке оказалась майка Дидье Дрогба, моего любимого футболиста. Я – болельщик «Челси». Посылка была от Кобе. На майке был автограф Дрогба и надпись: «Адаму Моррисону, с наилучшими пожеланиями».

Прямо перед Кобе на драфте НБА взяли загадочного украинца, который потом стал чемпионом НБА как тренер Мозгова и Леброна

В НБА теперь вручают награду Кобе Брайанта. А еще можно назвать трофеи в честь Уилта, Карима, Берда, Стерна