Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 на 2022 год

Международная федерация баскетбола объявила о переносе мужского чемпионата Европы с 2021 на 2022 год. Решение принято на фоне переноса Олимпийских игр-2020 в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

Новые даты проведения – с 1 по 18 сентября 2022 года. В это же время пройдет Кубок Америки, который изначально был запланирован на 2021 год.

Олимпийские квалификационные турниры пройдут в период с 22 июня по 4 июля 2021 года. Отборочные матчи на Чемпионат мира перенесены с сентября на август 2022 года.

Женский чемпионат Европы пройдет с 17 по 27 июня 2021 года, Кубок Америки среди женских команды – с 20 по 27 июня 2021 года.

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