🏆 Евролига и Sports.ru показывают победу ЦСКА в «Финале четырех-2008»

Евролига и Sports.ru показывают легендарные чемпионские матчи главного турнира Старого Света.

Сегодня состоится трансляция финальной игры сезона-2007/08 между московским и тель-авивским «Маккаби».

В 2006 году ЦСКА после длительной паузы стал чемпионом Евролиги, но на следующий год «Панатинаикос» отобрал титул. В 2008-м армейцы в рекордный третий раз подряд вышли в финал, где их ждал израильский клуб.

Начало трансляции в 19:00 по московскому времени.

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