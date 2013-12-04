100 000 рублей – призовые чемпионата России по NBA 2K20. РФБ и ФОНБЕТ ждут вашей регистрации!

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РФБ и букмекерская компания ФОНБЕТ запускает чемпионат России по интерактивному баскетболу. Общие призовые на семь лучших игроков – 100 000 рублей (в том числе 30 000 рублей за первое место).

  • Регистрироваться можно с 27 марта до 5 апреля.
  • Матчи будут проводиться с 9 апреля до 16 мая 2020 года.
  • Регламент: 4 тура – в каждом 30 участников. Лучшие выходят в плей-офф.
  • Принять учатие может любой резидент РФ в возрасте от 18 лет.

Что нужно для участия в ФОНБЕТ Чемпионате России по интерактивному баскетболу?

  • PlayStation 4
  • NBA 2K20
  • Подписка PS Plus
  • Интернет

Если у вас есть все перечисленное, осталось: авторизоваться «Вконтакте», заполнить анкету и подтвердить персональные данные.

На официальном сайте букмекерской компании ФОНБЕТ можно будет следить за всеми матчами турнира.

Вперед!