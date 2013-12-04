100 000 рублей – призовые чемпионата России по NBA 2K20. РФБ и ФОНБЕТ ждут вашей регистрации!

РФБ и букмекерская компания ФОНБЕТ запускает чемпионат России по интерактивному баскетболу. Общие призовые на семь лучших игроков – 100 000 рублей (в том числе 30 000 рублей за первое место).

Регистрироваться можно с 27 марта до 5 апреля.

Матчи будут проводиться с 9 апреля до 16 мая 2020 года.

Регламент: 4 тура – в каждом 30 участников. Лучшие выходят в плей-офф.

Принять учатие может любой резидент РФ в возрасте от 18 лет.

Что нужно для участия в ФОНБЕТ Чемпионате России по интерактивному баскетболу?

PlayStation 4

NBA 2K20

Подписка PS Plus

Интернет

Если у вас есть все перечисленное, осталось: авторизоваться «Вконтакте», заполнить анкету и подтвердить персональные данные.

На официальном сайте букмекерской компании ФОНБЕТ можно будет следить за всеми матчами турнира.

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