Евролига сегодня примет решение по возможной приостановке сезона из-за коронавируса

Евролига официально заявила о том, что рассматривает вариант с возможной временной приостановкой сезона-2019/20.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии. После этого Евролига инициировала обсуждение с клубами относительно приостановки сезона в Turkis Airlines Euroleague, Евокубке и молодежном чемпионате.

О принятом решении будет объявлено сегодня.

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