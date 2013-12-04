«Локомотив-Кубань» продлил контракт Евгения Пашутина еще на три года

ив-Кубань» и главный тренер команды Евгений Пашутин продлили контракт до конца сезона-2022/23.

После прихода Пашутина на пост главного тренера «Локо» выиграл девять матчей из десяти, закрепился на третьей строчке турнирной таблицы Лиги ВТБ и значительно улучшил свои статистические показатели.

Пашутин вернулся в краснодарский клуб 8 декабря. Тогда стороны заключили соглашение до конца сезона-2019/20.

Пашутин уже был главным тренером «Локо» с 2012 по 2014 годы. Под его руководством команда выиграла Еврокубок в сезоне-2012/13 и была в шаге от выхода в плей-офф Евролиги в сезоне-2013/14.

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