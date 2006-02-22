На судейскую бригаду матча «Панатинаикос» – «Барселона» было совершено нападение

На судейскую бригаду матча 25-го тура Евролиги между «Панатинаикосом» и «Барселоной» было совершено нападение, сообщает Eurohoops.
По информации источника, злоумышленники атаковали автомобиль, в котором находились члены судейской бригады Луиджи Ламоника, Дамир Явор и Эмин Могулкоч. Ламоника был госпитализирован. Позднее в сопровождении полиции он был доставлен в отель, в котором остановились судьи.
Инцидент произошел неподалеку от домашней арены «Панатинаикоса». Нападавшие скрылись с места происшествия. Греческая полиция в данный момент занимается поиском лиц, причастных к нападению.
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