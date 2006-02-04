«Автодор» отправил в отставку Предрага Крунича

и главный тренер команды Предраг Крунич достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Имя нового главного тренера саратовский клуб объявит в ближайшее время.

52-летний сербский специалист принял команду в конце ноября после отставки Евгения Пашутина. «Автодор» под руководством Крунича начал с двух побед над «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом», после чего последовала серия из 6 поражений подряд в чемпионате лиги ВТБ.

За последние пять лет в «Автодоре» 15 раз меняется главный тренер.

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