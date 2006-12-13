В машине тренера «Востока-65» Сандлера нашли наркотики. Он утверждает, что их подбросили

В машине главного тренера -65» Эдуарда Сандлера были обнаружены наркотики. О происшествии официально сообщило Управление ГИБДД по Сахалинской области.

«13 декабря в ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе дома №255 по проспекту Мира в городе Южно-Сахалинске был остановлен автомобиль японского производства, которым управлял 38-летний мужчина.

При проверке документов водитель вел себя взволнованно, на вопросы сотрудников полиции отвечал невнятно, в связи с чем было принято решение провести досмотр транспортного средства. В ходе проведения досмотра автомобиля под передним сиденьем был обнаружен полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором находилась пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения коричневого цвета, предположительно наркотическим.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято и направлено на исследование. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в заявлении.

По словам Сандлера, бутылку с наркотическим веществом ему подбросили. Он рассказал, что сегодня утром на машине клуба -65» отъехал от «Мира Отеля» в Южно-Сахалинске. Через несколько минут его остановили сотрудники ГИБДД для осмотра машины. В результате в багажнике была обнаружена полулитровая бутылка из-под воды, в которой сотрудники полиции заподозрили наркотик химку.

Сандлер считает, что это одна из бутылок, которыми он пользуется во время матчей, ее могли вытащить из помойного ведра. По его мнению, ситуация может быть вызвана конфликтом между баскетбольным клубом и владельцами базы «Восток».

«Стоим с полицией, ждем. Бутылку изъяли. Мне бояться нечего, я не курю, не употребляю. Трезвый. Анализы, смывы спокойно сдам. Типично кановские бандитские методы пошли в ход. Плохо, что в разгар сезона. Будем разбираться», – заявил Сандлер.

Изъятая из машины бутылка оказалась подписана не Сандлером, а помощником тренера Эдуардом Раудом.

Сандлер позже сдал анализы в наркологическом диспансере на содержание всех видов наркотических веществ. Тесты дали отрицательный результат.

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