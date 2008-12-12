Иван Ургант станет ведущим Матча звезд Единой лиги ВТБ

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант снова станет ведущим на Матче всех звезд лиги ВТБ.

Матч звезд пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

всех звезд в Москве и Иван Ургант – созданы друг для друга! Предлагаю в очередной раз в этом убедиться 16 февраля. Баскетбол и звезды станут еще ближе, а я с большим удовольствием расскажу об этом всем, кто придет на матч!» – отметил Ургант.

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