Единая лига ВТБ. «Зенит» проиграл на своей площадке «Парме»

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Во вторник, 3 декабря, петербургский «Зенит» проиграл на своей площадке пермской «Парме» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Зенит – Парма 80:86 (21:22, 9:14, 22:20, 28:30)
Дата проведения
3 декабря, 20.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча
Зенит
Аброматис (16 + 9 подборов), Понитка (15 + 7 подборов), Холлинз (7), Хвостов (5), Айон (2) – старт; Томас (13), Альбиси (7), Воронов (7), Понкрашов (6), Пушков (2), Трушкин (0).
Парма
Забелин (19), Жукаускас (16), Уильямс (9 + 8 подборов), Юшкявичюс (8), Мейерис (4 + 9 подборов) – старт; Григорьев (18), Жмако (5), Валиев (5), Буланов (2).

Положение команд: «Химки» – 9-0, ЦСКА – 6-3, «Енисей» – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 5-3, УНИКС – 5-4, «Зенит» – 4-5, «Калев» – 4-5, «Зелена-Гура» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Нижний Новгород» – 3-5, «Парма» – 3-6, «Автодор» – 2-5, «Цмоки-Минск» – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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