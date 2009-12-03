Единая лига ВТБ. «Зенит» проиграл на своей площадке «Парме»

Во вторник, 3 декабря, петербургский «Зенит» проиграл на своей площадке пермской «Парме» в рамках регулярного чемпионата .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-0, ЦСКА – 6-3, «Енисей» – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 5-3, УНИКС – 5-4, «Зенит» – 4-5, «Калев» – 4-5, «Зелена-Гура» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Нижний Новгород» – 3-5, «Парма» – 3-6, «Автодор» – 2-5, «Цмоки-Минск» – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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