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    Весь чемпионат мира по баскетболу – в ваших любимых социальных сетях

    Теги сборная России Turkish Airlines EuroLeague сборная США НБА Единая лига ВТБ соцсети чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

    В Китае набирает ход чемпионат мира по баскетболу. Сборная России уже обеспечила себе путевку во второй групповой этап, но главные матчи парням Сергея Базаревича, равно как и другим ведущим командам планеты, еще только предстоят.

    Следите за ЧМ-2019 в ваших любимых социальных сетях, чтобы ничего не упустить:

    Официальная группа НБА ВКонтакте

    НБА имеет наибольшее представительство на ЧМ-2019 – 56 игроков. Официальная группа с более чем 220 тысячами подписчиков внимательно следит за событиями в Китае.

    Баскетбол на Фэйсбуке

    Трэш, угар, много крутого ретро и все самое интересное и огненное из мира баскетбола.

    Баскетбол в телеграм 

    Здесь все самое исключительное.

    Баскетбол в инстаграм  

    Самые крутые фотки и видео в лучшей баскетбольной инсте страны.

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