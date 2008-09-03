Весь чемпионат мира по баскетболу – в ваших любимых социальных сетях

В Китае набирает ход чемпионат мира по баскетболу. Сборная России уже обеспечила себе путевку во второй групповой этап, но главные матчи парням Сергея Базаревича, равно как и другим ведущим командам планеты, еще только предстоят.
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НБА имеет наибольшее представительство на ЧМ-2019 – 56 игроков. Официальная группа с более чем 220 тысячами подписчиков внимательно следит за событиями в Китае.
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