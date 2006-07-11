Форвард «Милуоки» Адетокумбо получил ESPY как лучший спортсмен года

Форвард и MVP прошедшего сезона НБА Яннис Адетокумбо получил американскую награду ESPY как лучший спортсмен 2019 года.

24-летний Адетокумбо завершил регулярный чемпионат сезона-2018/19 с показателями 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч, помог «Бакс» показать лучший результат в лиге (60-22), а затем вывел команду в финал Восточной конференции впервые с 2001 года.

Адетокумбо стал вторым игроком в истории «Милуоки», получившим награду ESPY, после легендарного Карима Абдул-Джаббара.