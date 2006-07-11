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    Форвард «Милуоки» Адетокумбо получил ESPY как лучший спортсмен года

    Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Форвард «Милуоки» и MVP прошедшего сезона НБА Яннис Адетокумбо получил американскую награду ESPY как лучший спортсмен 2019 года.

    24-летний Адетокумбо завершил регулярный чемпионат сезона-2018/19 с показателями 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч, помог «Бакс» показать лучший результат в лиге (60-22), а затем вывел команду в финал Восточной конференции впервые с 2001 года.

    Адетокумбо стал вторым игроком в истории «Милуоки», получившим награду ESPY, после легендарного Карима Абдул-Джаббара.

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