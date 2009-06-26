Крис Бруссард: «У «Лейкерс» нет шансов подписать Кавая Ленарда»

По словам инсайдера Криса Бруссарда из Fox Sports, выбыли из борьбы за звездного форварда «Торонто» , который станет неограниченно свободным агентом.

«Позвольте мне поделиться с вами инсайдерской информацией, которую я получил сегодня. У «Лейкерс» нет шансов подписать Кавая Ленарда, и они выбывают из борьбы. Даже если они освободят достаточно места в платежке для подписания максимального контракта, они не подпишут Кавая. Говорят, что больше всего шансов заполучить Кавая у , – сказал Бруссард в эфире I-Heart Radio.