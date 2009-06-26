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    Крис Бруссард: «У «Лейкерс» нет шансов подписать Кавая Ленарда»

    Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс Торонто НБА Кавай Ленард Баскетбол

    По словам инсайдера Криса Бруссарда из Fox Sports, «Лейкерс» выбыли из борьбы за звездного форварда «Торонто» Кавая Ленарда, который станет неограниченно свободным агентом.

    «Позвольте мне поделиться с вами инсайдерской информацией, которую я получил сегодня. У «Лейкерс» нет шансов подписать Кавая Ленарда, и они выбывают из борьбы. Даже если они освободят достаточно места в платежке для подписания максимального контракта, они не подпишут Кавая. Говорят, что больше всего шансов заполучить Кавая у «Клипперс», – сказал Бруссард в эфире I-Heart Radio.

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