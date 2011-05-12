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    Новым главным тренером «Лейкерс» станет Фрэнк Вогель

    Теги Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    «Лейкерс» договорились с Фрэнком Вогелем о назначении на пост главного тренера команды.

    Стороны согласовали условия 3-летнего контракта.

    «Лейкерс» провели собеседование с Вогелем в четверг. В субботу клуб сделал специалисту предложение о подписании контракта.

    Кандидатура Вогеля была поддержана советником «озерников» Куртом Рамбисом, а также легендарным Филом Джексоном. К мнениям бывших игроков и тренеров прислушивается владелец клуба Джинни Басс.

    45-летний Вогель стал третьим тренером, которому «Лейкерс» предложили возглавить команду после отставки Люка Уолтона. Монти Уильямс и Тайрон Лю ранее отказались принять «озерников».

    Вогель ранее был главным тренером «Индианы» (250-181), с которой дважды выходил в финал Восточной конференции. В двух сезонах во главе «Орландо» специалист добивался 29 и 25 побед.

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