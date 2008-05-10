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    Нуркич надел на игру против «Денвера» Йокича футболку с именами участников Боснийской войны

    Теги Денвер Портленд НБА фото НБА плей-офф Юсуф Нуркич Никола Йокич Баскетбол

    Боснийский центровой «Портленда» Юсуф Нуркич пришел на 6-й матч против «Денвера» в футболке с именами восьмерых участников Боснийской войны.

    В Боснийской войне (1992-1995) в числе прочих участвовали вооруженные формирования сербов и боснийские мусульмане.

    Лидером «Наггетс» является сербский центровой Никола Йокич.

    Встреча завершилась победой «Блэйзерс» со счетом 119:108. Йокич набрал 29 очков, 12 подборов и 8 передач.

    После игры Йокич не стал комментировать внешний вид Нуркича, отметив, что рад видеть прогресс боснийца в восстановлении после перелома ноги.

    «Очень рад видеть Нурка здоровым, он вернулся. Рад видеть, что он передвигается самостоятельно», – сказал Йокич.

    Фото: Sportando

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