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    Новым главным тренером «Зенита» стал Жоан Пласа

    Теги Зенит Еврокубок Жоан Пласа Единая лига ВТБ Баскетбол

    Новым главным тренером «Зенита» стал Жоан Пласа. 54-летний специалист сменил на этом посту Василия Карасева.

    В своей карьере испанский тренер руководил «Ховентудом», мадридским «Реалом», «Севильей», «Жальгирисом» и «Уникахой».

    Команды Пласы трижды выходили в финал Еврокубка, дважды тренер выигрывал этот турнир (в 2007-м с «Реалом» и в 2017-м с «Уникахой»). В 2007 году он был признан лучшим тренером турнира. Также Пласа становился финалистом Кубка Испании (2004, 2007), финалистом Лиги АСВ (2016), чемпионом Испании (2007), чемпионом Литовской баскетбольной лиги (2013), обладателем Суперкубка Литвы (2013). 

    Пласа приступит к работе с командой в ближайшее время.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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