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    Дуайт Ховард перенес операцию и пропустит 2-3 месяца

    Теги травмы Дуайт Ховард НБА Вашингтон Баскетбол

    Центровой «Вашингтона» Дуайт Ховард в пятницу перенес операцию на двух нижних позвонках и должен вернуться в строй через 2-3 месяца.

    Процедура выполнена с целью снять болевые ощущения в ягодичных мышцах баскетболиста.

    Ховард пропустил первые 7 матчей регулярного чемпионата из-за боли в ягодичных мышцах. Вернувшись на площадку 2 ноября, центровой провел 9 матчей, после чего вновь выбыл из строя с аналогичной болью.

    На этой неделе Хорвард покинул расположение «Уизардс», чтобы проконсультироваться с невропатологом. Доктор порекомендовал баскетболисту операцию.

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