Алексей Швед: «Боломбой? Я вообще не в курсе, что это за усиление сборной»

Лидер сборной России Алексей Швед не уверен в том, что натурализованный «большой» усилит национальную команду.

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Игрок является уроженцем Донецка, его мать – украинка, отец – конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.



«Я вообще не в курсе, что это за усиление. Нас, игроков, спрашивали по этому поводу, но сделали по-своему. Лучше эти вопросы задавать руководству федерации, а не нам», – заявил Швед.

24-летний Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.