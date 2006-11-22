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    Алексей Швед: «Боломбой? Я вообще не в курсе, что это за усиление сборной»

    Теги ЦСКА Химки Алексей Швед сборная России Джоэль Боломбой чемпионат мира-2019 Баскетбол

    Лидер сборной России Алексей Швед не уверен в том, что натурализованный «большой» Джоэл Боломбой усилит национальную команду.

    12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Игрок ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать – украинка, отец – конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

    «Я вообще не в курсе, что это за усиление. Нас, игроков, спрашивали по этому поводу, но сделали по-своему. Лучше эти вопросы задавать руководству федерации, а не нам», – заявил Швед.

    24-летний Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии и Чехии.

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