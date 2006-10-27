Черногория выдала России Дмитрия Домани. Бывший исполнительный директор РФБ обвиняется в мошенничестве

Бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани экстрадирован из Черногории в Москву.

Домани, которого обвиняют в мошенничестве, доставили в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

По данным следствия, бывший исполнительный директор заключил от имени федерации несколько фиктивных договоров с подконтрольными ему предприятиями, чем причинил РФБ значительный материальный ущерб. Пытаясь избежать уголовного наказания, он покинул Россию.

В 2016 году Домани предъявили обвинение в мошенничестве, а затем его объявили в розыск по каналам Интерпола.

В марте этого года Домани задержали правоохранительные органы Черногории.