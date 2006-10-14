Умер генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн

Генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн скончался во время юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни. Несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь, Патрик Бауманн умер от сердечного приступа, сообщает официальный сайт ФИБА.

Бауманн начал свою карьеру в ФИБА в 1994 году в качестве юриста, с 1995-го по 2002-й он был заместителем генерального секретаря организации. Бауманн занимал пост генерального секретаря ФИБА с 2003 года. В июне 2018 года организация продлила с Бауманном контракт до 2031 года.