«Оклахома» официально обменяла Кармело Энтони в «Атланту»

, «Атланта» и «Филадельфия» официально совершили трехсторонний обмен, в результате которого «Хоукс» получили от «Тандер» форварда и защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022, а также из «76-х».

«Сиксерс» приобрели центрового . «Оклахоме» достались защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро.

намерена выкупить контракт Энтони, выплатив ему все 27,9 миллиона долларов, после чего форвард подпишет с «Хьюстоном» годичный контракт на 2,4 миллиона.