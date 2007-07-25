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    «Оклахома» официально обменяла Кармело Энтони в «Атланту»

    Теги переходы Атланта Кармело Энтони Филадельфия Оклахома-Сити Деннис Шредер Майк Мускала Джастин Андерсон Тимоте Луваву-Кабарро Баскетбол

    «Оклахома-Сити», «Атланта» и «Филадельфия» официально совершили трехсторонний обмен, в результате которого «Хоукс» получили от «Тандер» форварда Кармело Энтони и защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022, а также Джастина Андерсона из «76-х».

    «Сиксерс» приобрели центрового Майка Мускалу. «Оклахоме» достались защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро.

    «Атланта» намерена выкупить контракт Энтони, выплатив ему все 27,9 миллиона долларов, после чего форвард подпишет с «Хьюстоном» годичный контракт на 2,4 миллиона.

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