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    ESPN и Netflix снимут документальный сериал о Майкле Джордане и «Чикаго» 90-х

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА видео Баскетбол

    ESPN Films и Netflix объявили о создании 10-серийного документального фильма «Последний танец» («The Last Dance») об одном из величайших спортсменов и одной из самых успешных династий в истории спорта – Майкле Джордане и «Чикаго Буллс» 1990-х годов, сообщает ESPN MediaZone.

    Режиссером фильма стал Джейсон Хехир, известный по таким фильмам как «Потрясающая пятерка» («The Fab Five»), «Беарз-85» («The ’85 Bears») и «Гигант Андре» («Andre the Giant»). Продюсер – Майк Толлин.

    Премьера сериала состоится в 2019 году.

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