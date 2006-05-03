Харден выбил телефон из рук болельщика, который назвал его флопером

Защитник «Рокетс» Джейм Харден перед вторым матчем серии плей-офф с «Ютой» выбил телефон из рук болельщика, который назвал его «худшим флопером в .

На пути в подтрибунное помещение после первой половины матча Харден напугал болельщика «Джаз», который снимал его на телефон и что-то выкрикивал.

Напомним, что в первом раунде плей-офф у болельщиков «Юты» возникло несколько конфликтов с разыгрывающим «Оклахома-Сити» Расселлом Уэстбруком, который заявил, что фанаты «Джаз» переходят рамки дозволенного в своем трэш-токе.