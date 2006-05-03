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    Харден выбил телефон из рук болельщика, который назвал его флопером

    Теги происшествия Хьюстон НБА видео болельщики Юта Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

    Защитник «Рокетс» Джейм Харден перед вторым матчем серии плей-офф с «Ютой» выбил телефон из рук болельщика, который назвал его «худшим флопером в НБА».

    На пути в подтрибунное помещение после первой половины матча Харден напугал болельщика «Джаз», который снимал его на телефон и что-то выкрикивал.

    Напомним, что в первом раунде плей-офф у болельщиков «Юты» возникло несколько конфликтов с разыгрывающим «Оклахома-Сити» Расселлом Уэстбруком, который заявил, что фанаты «Джаз» переходят рамки дозволенного в своем трэш-токе.

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