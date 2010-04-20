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Sports.ru NBA

    Кеньон Мартин: «Около 85 процентов игроков НБА употребляют марихуану»

    Теги Кеньон Мартин Мэтт Барнс Эл Харрингтон НБА Баскетбол

    Бывшие игроки НБА Кеньон Мартин, Мэтт Барнс и Эл Харрингтон рассказали, что подавляющее большинство игроков, а также тренеры и руководители клубов употребляют марихуану.

    «Думаю, что около 85 процентов игроков НБА употребляют марихуану. Их было много», – признался Мартин.

    «Генеральные менеджеры, тренеры, президенты, если речь идет о так называемых скрытых курильщиках. Это глубже, чем вы думаете. Многие из тех, кто стегает плетью и дисквалифицирует нас, сами курят марихуану», – заявил Барнс.

    «Почти все – скрытые курильщики. Все мои миллиардеры-руководители употребляют», – добавил Харрингтон.

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