Кеньон Мартин: «Около 85 процентов игроков НБА употребляют марихуану»

Бывшие игроки НБА Кеньон Мартин, и Эл Харрингтон рассказали, что подавляющее большинство игроков, а также тренеры и руководители клубов употребляют марихуану.

«Думаю, что около 85 процентов игроков НБА употребляют марихуану. Их было много», – признался Мартин.

«Генеральные менеджеры, тренеры, президенты, если речь идет о так называемых скрытых курильщиках. Это глубже, чем вы думаете. Многие из тех, кто стегает плетью и дисквалифицирует нас, сами курят марихуану», – заявил Барнс.

«Почти все – скрытые курильщики. Все мои миллиардеры-руководители употребляют», – добавил Харрингтон.