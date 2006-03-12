Студенческая лига ВТБ, полуфиналы. «КФУ-АРСЕНАЛЪ» одержал волевую победу над МГУ, МГАФК разгромил «Академию спорта»

В Орле, где проходит «Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ, состоялись полуфинальные матчи.

Автором главной сенсации игрового дня стал симферопольский «КФУ-АРСЕНАЛЪ», одержавший волевую победу над прошлогодним финалистом турнира московским МГУ. Крымская команда по ходу полуфинальной встречи уступала «-17», но смогла добиться успеха.

«Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ

Матчи за 5–8-е места

«Совы» (Киров) – «Стальные сердца» (Магнитогорск) 81:70 (23:16, 20:23, 17:12, 21:19)

«Совы»: Корякин (18 очков, 14 подборов), Семиглазов (18 очков), Зязин (17 очков), Смотров (16 очков)

«Стальные сердца»: Мухтаров (18 очков), Костомаха (14 очков), Колбин (12 очков), Жидяев (11 очков), Лелеков (10 очков)

«Орлы» (Орел) – «УрФУ-Уралмаш» (Екатеринбург) 83:82 (23:20, 19:17, 19:19, 22:26)

«Орлы»: Агеев (28 очков), Фещенко (21 очко), Земченко (13 очков)

«УрФУ-Уралмаш»: Бачин (15 очков, 10 подборов), Городилов (14 очков, 14 подборов), Кармакских (14 очков), Милошевич (13 очков), Шишкин (12 очков)

Полуфиналы

МГУ (Москва) – «КФУ-АРСЕНАЛЪ» (Симферополь) 85:87 (25:19, 25:20, 18:18, 17:20)

МГУ: Егоров (27 очков), Козлов (26 очков), Семенов (17 очков)

«КФУ-АРСЕНАЛЪ»: Шевченко (29 очков), Лукьянов (17 очков), Беляков (15 очков), Холобцев (14 очков)

МГАФК (Малаховка) – «Академия спорта» (Казань) 95:59 (18:17, 31:14, 22:7, 24:21)

МГАФК: Шаров, Гуреев (оба – по 19 очков), Попов (11 очков)

«Академия спорта»: Мурадхаджаев (15 очков), Пинаев (10 очков)