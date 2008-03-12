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Sports.ru NBA

    Рик Питино надеется продолжить карьеру в NCAA или НБА

    Теги НБА NCAA Рик Питино

    Бывший главный тренер Луисвилла Рик Питино заявил о том, что хочет продолжить работу в NCAA или НБА.

    «Для меня не столь важно, какой это будет уровень. Важно, чтобы нашелся кто-то, кто поверит в меня», – цитирует Питино ESPN.com.

    Отмечается, что Питино нанял агента и вел предварительные обсуждения с представителем одной из команд НБА по поводу возможного назначения. 

    В сентябре 2017 года Луисвилл отправил Питино в отставку. Специалист руководил командой с 2001 года.

    Луисвилл оказался замешан в коррупционном скандале в NCAA, которое расследует ФБР.

     

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