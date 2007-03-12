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Sports.ru NBA

    Алексей Швед: «После НБА на адаптацию к европейскому баскетболу может понадобится и полгода»

    Теги Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague НБА AX Армани Эксчейндж Олимпия Милан Миндаугас Кузминскас

    Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью «Известиям» рассказал о возвращение Миндаугаса Кузминскаса в Европу и различиях между НБА и европейским баскетболом.

    — В составе «Милана» лучшим был Миндаугас Кузминскас, недавно вернувшийся из НБА. Что скажете про этого игрока?

    — Миндаугас провел много времени на площадке, помогал в защите, сделал много важных подборов, проделал много черновой работой. Это очень сильный игрок. Я хорошо знаю его еще по выступлениям за «Жальгирис» и «Уникаху» в Европе. Затем он уехал в «Нью-Йорк», где провел хороший сезон, правда потом тренеры перестали давать ему игровое время. Кажется, он еще не до конца адаптировался к европейскому баскетболу после возвращения из НБА.

    — Сколько времени нужно на такую адаптацию? И в чем она заключается?

    — В НБА другой стиль игры — баскетбол там гораздо быстрее. У кого-то на перестроение уходит 2–3 недели, кому-то может понадобится и полгода.

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