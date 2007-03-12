Алексей Швед: «После НБА на адаптацию к европейскому баскетболу может понадобится и полгода»

Защитник «Химок» Алексей Швед в интервью «Известиям» рассказал о возвращение Миндаугаса Кузминскаса в Европу и различиях между НБА и европейским баскетболом.

— В составе «Милана» лучшим был Миндаугас Кузминскас, недавно вернувшийся из НБА. Что скажете про этого игрока?

— Миндаугас провел много времени на площадке, помогал в защите, сделал много важных подборов, проделал много черновой работой. Это очень сильный игрок. Я хорошо знаю его еще по выступлениям за «Жальгирис» и «Уникаху» в Европе. Затем он уехал в «Нью-Йорк», где провел хороший сезон, правда потом тренеры перестали давать ему игровое время. Кажется, он еще не до конца адаптировался к европейскому баскетболу после возвращения из НБА.

— Сколько времени нужно на такую адаптацию? И в чем она заключается?

— В НБА другой стиль игры — баскетбол там гораздо быстрее. У кого-то на перестроение уходит 2–3 недели, кому-то может понадобится и полгода.