Студенческая лига ВТБ. 1/4 финала. «КФУ-АРСЕНАЛЪ» в овертайме взял верх над «Стальными сердцами» и другие результаты

В Орле, где проходит «Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ, состоялись четвертьфинальные матчи элитного дивизиона чемпионата АСБ.
«Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ
Четвертьфиналы
Стальные сердца Магнитогорск – КФУ-АРСЕНАЛЪ Симферополь – 78:81 OT (23:19, 12:12, 15:22, 21:18, 7:10)
Стальные сердца: Лелеков (22 очка), Колбин (17 очков), Крюков (14 очков), Мухтаров (13 очков)
КФУ-АРСЕНАЛЪ: Лукьянов (22 очка), Шевченко (19 очков, 11 подборов), Холобцев (14 очков)
МГУ Москва – Совы Киров – 76:65 (18:17, 20:22, 22:9, 16:17)
МГУ: Козлов (14 очков, 10 подборов), Семенов (14 очков), Налижитый (11 очков), Перов (10 очков)
Совы: Смотров (18 очков), Бондарев (15 очков), Семиглазов (12 очков)
МГАФК Малаховка – Орлы Орел – 92:65 (24:16, 18:15, 26:18, 24:16)
МГАФК: Попов (13 очков), Шаров (12 очков), Еделькин, Гуреев (оба – по 11 очков), Вакульчук (10 очков)
Орлы: Агеев (15 очков), Земченко (13 очков), Гузиков (11 очков)
Академия спорта Казань – УрФУ-Уралмаш Екатеринбург – 82:69 (20:16, 15:18, 22:17, 25:18)
Академия спорта: Кривых (25 очков), Мурадхаджаев (16 очков), Яруллин (14 очков)
УрФУ-Уралмаш: Городилов (18 очков, 11 подборов), Бачин (15 очков, 14 подборов), Кармакских (14 очков).