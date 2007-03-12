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    Студенческая лига ВТБ. 1/4 финала. «КФУ-АРСЕНАЛЪ» в овертайме взял верх над «Стальными сердцами» и другие результаты

    Теги Ассоциация студенческого баскетбола

    В Орле, где проходит «Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ, состоялись четвертьфинальные матчи элитного дивизиона чемпионата АСБ.

    «Финал восьми» Студенческой лиги ВТБ

    Четвертьфиналы

    Стальные сердца Магнитогорск – КФУ-АРСЕНАЛЪ Симферополь – 78:81 OT (23:19, 12:12, 15:22, 21:18, 7:10)

    Стальные сердца: Лелеков (22 очка), Колбин (17 очков), Крюков (14 очков), Мухтаров (13 очков)

    КФУ-АРСЕНАЛЪ: Лукьянов (22 очка), Шевченко (19 очков, 11 подборов), Холобцев (14 очков)

    МГУ Москва – Совы Киров – 76:65 (18:17, 20:22, 22:9, 16:17)

    МГУ: Козлов (14 очков, 10 подборов), Семенов (14 очков), Налижитый (11 очков), Перов (10 очков)

    Совы: Смотров (18 очков), Бондарев (15 очков), Семиглазов (12 очков)

    МГАФК Малаховка – Орлы Орел – 92:65 (24:16, 18:15, 26:18, 24:16)

    МГАФК: Попов (13 очков), Шаров (12 очков), Еделькин, Гуреев (оба – по 11 очков), Вакульчук (10 очков)

    Орлы: Агеев (15 очков), Земченко (13 очков), Гузиков (11 очков)

    Академия спорта Казань – УрФУ-Уралмаш Екатеринбург – 82:69 (20:16, 15:18, 22:17, 25:18)

    Академия спорта: Кривых (25 очков), Мурадхаджаев (16 очков), Яруллин (14 очков)

    УрФУ-Уралмаш: Городилов (18 очков, 11 подборов), Бачин (15 очков, 14 подборов), Кармакских (14 очков).

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