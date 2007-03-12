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Sports.ru NBA

    Чарльз Баркли: «Торонто» будет играть в финале от Востока»

    Теги Бостон Кливленд Торонто НБА Чарльз Баркли Демар Дерозан

    Эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что «Торонто» будет представлять Восток в Финале плей-офф-2018.

    «Торонто» выиграет Восточную конференцию. Они будут играть в финале. Демар Дерозан – один из самых недооцененных игроков, он вывел свою игру на другой уровень. У «Рэпторс» одна из лучших скамеек. Я не сбрасываю со счетов «Кливленд», им надо будет четыре раза за неделю обыграть Леброна. «Бостон» здесь я просто не рассматриваю. «Торонто» и «Кавальерс» – две лучшие команды на Востоке, но я ставлю на канадцев, на Дерозана и Дуэйна Кейси», – сказал Баркли.

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