Чарльз Баркли: «Торонто» будет играть в финале от Востока»

Эксперт TNT Чарльз Баркли считает, что будет представлять Восток в Финале плей-офф-2018.

«Торонто» выиграет Восточную конференцию. Они будут играть в финале. Демар Дерозан – один из самых недооцененных игроков, он вывел свою игру на другой уровень. У «Рэпторс» одна из лучших скамеек. Я не сбрасываю со счетов «Кливленд», им надо будет четыре раза за неделю обыграть Леброна. здесь я просто не рассматриваю. «Торонто» и «Кавальерс» – две лучшие команды на Востоке, но я ставлю на канадцев, на Дерозана и Дуэйна Кейси», – сказал Баркли.