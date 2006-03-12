Светислав Пешич: «Еще не решил, буду ли тренировировать в следующем сезоне»

Главный тренер Светислав Пешич не уверен, будет ли он тренировать в следующем сезоне.

«Я всегда думал о своем будущем, но не сейчас. Мое будущее – это сейчас, или завтра. Самое главное на данный момент – улучшить нашу ситуацию. У нас восемь игроков без контрактов на следующий сезон, но мы не должны сейчас думать об этом. Мы должны бороться за свое будущее, и игроки, и тренер, который еще не решил, будет ли он тренировать в следующем сезоне», – передает слова Пешича официальный сайт ACB.