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    Светислав Пешич: «Еще не решил, буду ли тренировировать в следующем сезоне»

    Теги Turkish Airlines Euroleague Барселона Ласса чемпионат Испании Светислав Пешич

    Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич не уверен, будет ли он тренировать в следующем сезоне.

    «Я всегда думал о своем будущем, но не сейчас. Мое будущее – это сейчас, или завтра. Самое главное на данный момент – улучшить нашу ситуацию. У нас восемь игроков без контрактов на следующий сезон, но мы не должны сейчас думать об этом. Мы должны бороться за свое будущее, и игроки, и тренер, который еще не решил, будет ли он тренировать в следующем сезоне», – передает слова Пешича официальный сайт ACB.

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