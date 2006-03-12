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Sports.ru NBA

    Ламаркус Олдридж: «Я один из самых неправильно понятых людей во всей лиге»

    Теги Ламаркус Олдридж Сан-Антонио Грегг Попович НБА

    Форвард «Сперс» Ламаркус Олдридж рассказал о том, что ему нравится находиться в привычной атмосфере.

    «Я один из самых неправильно понятых людей во всей лиге. У меня нет плохих намерений, но я стараюсь очень тщательно защищать себя. Мне нравится быть в своей среде, в кругу трех-четырех близких мне людей. Думаю, это может плохо восприниматься со стороны, теми, кто меня не знает. Мне не нравится попадать в новую среду. Мне не нравится оказываться в окружении большого числа новых людей. Это доставляет мне дискомфорт», – сказал Олдридж.

    Олдридж при этом вспомнил о своем разговоре с главным тренером Греггом Поповичем в межсезонье-2018. Форвард тогда заявил, что недоволен своей ролью в атаке команды и попросил обменять его.

    «У меня никогда не бывало такого, чтобы вести с тренером сердечный, честный разговор о том, что у меня просто не получается быть самим собой. Я не нервничал, потому что не участвовал в чем-то подобном до этого. Мне казалось, что этот разговор должен состояться. Это должно было случиться. Дело было не в нервах, надо было сделать все должным образом, профессионально. Дать понять, что я с уважением отношусь к Поповичу и клубу.

    С учетом того, как я все это преподнес, как поделился своими чувствами, он выслушал меня. Мне важно было сделать все так, чтобы Попович не считал меня высокомерным идиотом, который пытается создать проблему на ровном месте», – рассказал Олдридж.

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