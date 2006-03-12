Генеральный менеджер НБА о возможном подписании Криса Боша: «Риск слишком велик»

Форвард Крис Бош вынужден был приостановить выступления после обнаружения у него тромбов в 2015 и 2016 году.

Бош ранее выражал желание возобновить карьеру, однако несколько заинтересованных генеральных менеджеров склоняются к тому, что этот вариант не осуществится из-за риска для здоровья форварда.

«Будь он здоров, играл бы сейчас за «Майами». Тот факт, что они посчитали это невозможным, вынуждает меня сказать, что мы не станем подписывать его», – сказал неназванный генменеджер НБА.

«Риск слишком велик. Речь идет об угрозе для жизни. Кто станет шутить с такими вещами?» – заявил еще один генменеджер лиги.