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    Александр Грищук: «Фильм «Движение вверх» получился антисоветским»

    Теги Сергей Белов Александр Грищук Сборная СССР Движение вверх (фильм, 2017)

    Российский гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук поделился своим мнением о фильме «Движение вверх».

    — Смотрели фильм «Движение вверх»?

    — Да. Несмотря на то что фильм получился антисоветским, мне он очень понравился. Время в кинотеатре прошло незаметно, безумно захватывающий сюжет.

    — Почему вы считаете его антисоветским?

    — Мне не понравился эпизод, когда Сергею Белову сделали укол в США и все боли тут же ушли. Какой-то врач из университетской команды. Неужели в СССР не было таких препаратов?

    — Могли бы посоветовать ваши любимые фильмы про шахматы?

    — Таких нет. Правда. На мой взгляд, про шахматы нет нормальных фильмов.

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