Александр Грищук: «Фильм «Движение вверх» получился антисоветским»

Российский гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук поделился своим мнением о фильме вверх».

— Смотрели фильм «Движение вверх»?

— Да. Несмотря на то что фильм получился антисоветским, мне он очень понравился. Время в кинотеатре прошло незаметно, безумно захватывающий сюжет.

— Почему вы считаете его антисоветским?

— Мне не понравился эпизод, когда Сергею Белову сделали укол в США и все боли тут же ушли. Какой-то врач из университетской команды. Неужели в СССР не было таких препаратов?

— Могли бы посоветовать ваши любимые фильмы про шахматы?

— Таких нет. Правда. На мой взгляд, про шахматы нет нормальных фильмов.