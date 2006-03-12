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    Еврокубок. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» проиграла «Авениде», «Хатай» прошел «Вильнев д′Аск»

    Теги результаты Надежда жен Вильнев д′Аск жен Авенида жен Венеция жен Еврокубок жен

    Сегодня в рамках второго матча 1/4 финала плей-офф женского Еврокубка оренбургская «Надежда» в гостях проиграла испанской «Авениде».

    Турецкий «Хатай» и итальянская «Венеция» прошли в следующий раунд.

    Еврокубок

    Женщины

    Плей-офф

    1/4 финала (по сумме двух матчей)

    Вторые матчи

    ХАТАЙ ТУРЦИЯ – ВИЛЬНЕВ Д′АСК ФРАНЦИЯ – 84:71 (30:12, 12:23, 27:18, 15:18)

    7 марта. 18.00

    Первый матч – 72:74

    ВЕНЕЦИЯ ИТАЛИЯ – МЕРСИН ТУРЦИЯ – 60:65 (13:12, 16:19, 13:12, 18:22) 

    7 марта. 21.00

    Первый матч – 79:73

    АВЕНИДА ИСПАНИЯ – НАДЕЖДА РОССИЯ – 91:72 (24:26, 13:20, 23:11, 31:15).

    7 марта. 22.30

    Первый матч – 85:68

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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