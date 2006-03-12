Еврокубок. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» проиграла «Авениде», «Хатай» прошел «Вильнев д′Аск»

Сегодня в рамках второго матча 1/4 финала плей-офф женского Еврокубка оренбургская «Надежда» в гостях проиграла испанской «Авениде».
Турецкий «Хатай» и итальянская «Венеция» прошли в следующий раунд.
Женщины
Плей-офф
1/4 финала (по сумме двух матчей)
Вторые матчи
ХАТАЙ ТУРЦИЯ – ВИЛЬНЕВ Д′АСК ФРАНЦИЯ – 84:71 (30:12, 12:23, 27:18, 15:18)
7 марта. 18.00
Первый матч – 72:74
ВЕНЕЦИЯ ИТАЛИЯ – МЕРСИН ТУРЦИЯ – 60:65 (13:12, 16:19, 13:12, 18:22)
7 марта. 21.00
Первый матч – 79:73
АВЕНИДА ИСПАНИЯ – НАДЕЖДА РОССИЯ – 91:72 (24:26, 13:20, 23:11, 31:15).
7 марта. 22.30
Первый матч – 85:68
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.