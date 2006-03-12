Келли Убре: «Многие рассказывают о психологических проблемах. Мне тоже довелось пройти через многое»

Форвард Келли Убре рассказал, что ему приходится иметь дело с тревогами и депрессией.

Ранее своими проблемами психологического характера делились Демар Дерозан и Кевин Лав.

«Многие рассказывают о психологических проблемах. И я тоже могу сказать, что мне в жизни довелось пройти через многое. Мне приходилось иметь дело с разными вещами.

У меня хорошо получается сохранять на лице выражение, как у игрока в покер, потому что в юные годы я часто слышал от отца: «Не позволяй никому видеть твои слабости». Никто не видел меня в таком состоянии, но внутри себя я прохожу через многое. Там происходит настоящий ад.

Это очень серьезная хрень. Я просто ухожу в тихое место и дышу. Единственный известный мне способ, как справляться со всеми этими тревогами и депрессиями – уделять внимание вещам, которые имеют значение», – сказал Убре.