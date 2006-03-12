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Sports.ru NBA

    Келли Убре: «Многие рассказывают о психологических проблемах. Мне тоже довелось пройти через многое»

    Теги НБА Вашингтон Келли Убре

    Форвард «Вашингтона» Келли Убре рассказал, что ему приходится иметь дело с тревогами и депрессией.

    Ранее своими проблемами психологического характера делились Демар Дерозан и Кевин Лав.

    «Многие рассказывают о психологических проблемах. И я тоже могу сказать, что мне в жизни довелось пройти через многое. Мне приходилось иметь дело с разными вещами.

    У меня хорошо получается сохранять на лице выражение, как у игрока в покер, потому что в юные годы я часто слышал от отца: «Не позволяй никому видеть твои слабости». Никто не видел меня в таком состоянии, но внутри себя я прохожу через многое. Там происходит настоящий ад.

    Это очень серьезная хрень. Я просто ухожу в тихое место и дышу. Единственный известный мне способ, как справляться со всеми этими тревогами и депрессиями – уделять внимание вещам, которые имеют значение», – сказал Убре.

     

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