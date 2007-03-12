Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК разгромил УСК, курское «Динамо» взяло верх над «Фамилой» и другие результаты

Сегодня в рамках вторых матчей 1/4 финала плей-офф женской Евролиги екатеринбургский УГМК в гостях обыграл чешский УСК.

Курское «Динамо» победило итальянскую «Фамилу».

Женщины

Плей-офф

1/4 финала (до 2-х побед)

Фенербахче Турция – Шопрон Венгрия – 72:78 (21:16, 15:20, 22:24, 14:18)

7 марта. 20.30

Счет в серии – 1-1

УСК Прага Чехия – УГМК Россия – 54:73 (20:19, 12:19, 8:15, 14:20)

УСК: Резан (9 + 9 подборов), Эльхотова (8).

УГМК: Меессеман (17 + 11 подборов), Грайнер (15 + 8 подборов), Мур (13 + 8 подборов + 8 передач).

7 марта. 21.00

УГМК выиграл серию – 2-0

Бурж Франция – Якын Догу Турция – 66:85 (6:24, 18:19, 17:18, 25:24)

7 марта. 22.00

«Якын Догу» выиграл серию – 2-0

Фамила Италия – Динамо Курск Россия – 60:73 (18:14, 19:15, 11:17, 12:27)

ФАМИЛА: Зандаласини (18 + 6 подборов).

ДИНАМО: Маккотри (23 + 5 подборов + 5 передач), Принс (15 + 8 подборов), Огвумике (9 + 6 подборов).

7 марта. 22.30

«Динамо» выиграло серию – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.