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    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Нептунас» победил «Страсбур», «Мурсия» уступила «Тенерифе» и другие результаты

    Теги результаты АЕК Бешикташ Страсбур Банвит Нептунас Мурсия Людвигсбург Нимбурк Ольденбург Байройт Нантер Тенерифе Лига чемпионов

    Сегодня в рамках первых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов ФИБА литовский «Нептунас» дома обыграл французский «Страсбур», в матче испанских команд «Мурсия» уступила «Тенерифе».

    Лига чемпионов

    Плей-офф

    1/8 финала (по сумме двух матчей)

    Первые матчи

    Нептунас Литва – Страсбур Франция – 73:68 (22:12, 16:22, 20:22, 15:12)

    7 марта. 20.00

    АЕК Греция – Нимбурк Чехия – 88:98 (14:21, 16:25, 27:23, 31:29)

    7 марта. 20.30

    Байройт Германия – Бешикташ Турция – 81:76 (20:14, 14:15, 30:23, 17:24)

    7 марта. 22.00

    Ольденбург Германия – Людвигсбург Германия – 63:88 (12:26, 18:17, 23:19, 10:26)

    7 марта. 22.00

    Мурсия Испания – Тенерифе Испания – 66:71 (14:15, 22:23, 14:18, 16:15)

    7 марта. 22.30

    Нантер Франция – Банвит Турция – 66:74 (16:21, 17:22, 19:11, 14:20)

    7 марта. 22.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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