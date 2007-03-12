Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Нептунас» победил «Страсбур», «Мурсия» уступила «Тенерифе» и другие результаты

Сегодня в рамках первых матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов ФИБА литовский «Нептунас» дома обыграл французский «Страсбур», в матче испанских команд «Мурсия» уступила «Тенерифе».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/8 финала (по сумме двух матчей)

Первые матчи

Нептунас Литва – Страсбур Франция – 73:68 (22:12, 16:22, 20:22, 15:12)

7 марта. 20.00

АЕК Греция – Нимбурк Чехия – 88:98 (14:21, 16:25, 27:23, 31:29)

7 марта. 20.30

Байройт Германия – Бешикташ Турция – 81:76 (20:14, 14:15, 30:23, 17:24)

7 марта. 22.00

Ольденбург Германия – Людвигсбург Германия – 63:88 (12:26, 18:17, 23:19, 10:26)

7 марта. 22.00

Мурсия Испания – Тенерифе Испания – 66:71 (14:15, 22:23, 14:18, 16:15)

7 марта. 22.30

Нантер Франция – Банвит Турция – 66:74 (16:21, 17:22, 19:11, 14:20)

7 марта. 22.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.