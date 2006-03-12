«Локомотив-Кубань» подтвердил переход Йонаса Мачюлиса

Литовский форвард Йонас Мачюлис (33 года, 201 см) подписал с ивом-Кубань» контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт краснодарцев.

Мачюлис будет выступать за красно-зеленых в матчах лиги ВТБ.

Мачюлис начинал сезон в составе мадридского «Реала», с которым в начале марта расторг контракт по обоюдному согласию.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча в Евролиге, в которых за 12 минут в среднем набирал 3,0 очка и 1,8 подбора. В чемпионате Испании новобранец «Локо» выходил на площадку в 13 матчах и набирал в них 4,2 очка +2,9 подбора за 16 минут.