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    «Локомотив-Кубань» подтвердил переход Йонаса Мачюлиса

    Теги переходы Локомотив-Кубань Йонас Мачюлис Единая лига ВТБ

    Литовский форвард Йонас Мачюлис (33 года, 201 см) подписал с «Локомотивом-Кубань» контракт до конца сезона, сообщает официальный сайт краснодарцев.

    Мачюлис будет выступать за красно-зеленых в матчах Единой лиги ВТБ.

    Мачюлис начинал сезон в составе мадридского «Реала», с которым в начале марта расторг контракт по обоюдному согласию. 

    В текущем сезоне форвард провел 22 матча в Евролиге, в которых за 12 минут в среднем набирал 3,0 очка и 1,8 подбора. В чемпионате Испании новобранец «Локо» выходил на площадку в 13 матчах и набирал в них 4,2 очка +2,9 подбора за 16 минут.

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