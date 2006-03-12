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    Суперлига. «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2

    Теги результаты чемпионат России суперлига Россия Самара ЦСКА-2

    6 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2 — 70:69.

    ЦСКА-2 — Самара 69:70 (22:15, 18:18, 15:22, 14:15)

    Москва, 6 марта 2018 г. ЦСКА-2: Астапкович (25), Ганькевич (12), Макиев (9), Гаврилов (7), Востриков (6), Хоменко (6), Михеев (4), Кондаков, Умрихин, Стародубов, Малейко, Андрианов.

    Самара: Яковенко (19), Фидий (12), Голяхов (11), Лекавичус (9), Зозулин (8), Савенков (4), Синегубов (4), Головин (3), Тоноян, Числов, Чеваренков.

    Это 15-я подряд победа «Самары». Команда продолжает лидировать в Суперлиге.

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