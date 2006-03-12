Жорди Бертомеу: «У Евролиги нет конфликта с ФИБА. Проблема – в календаре ФИБА»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу на конференции «Испанский баскетбол: будущее соревнований», которая состоялась сегодня в Мадриде, заявил, что переговоры между и Евролигой могут состояться уже в ближайшее время.

«У Евролиги нет конфликта с ФИБА. Проблема заключается в календаре ФИБА, который несовместим с реальностью. Это ужасно, что национальные команды играют без своих лучших игроков, и при необходимости мы сделаем еще 14 предложений, чтобы исправить эту проблему.

Я регулярно общаюсь с Патриком Бауманном, я встречусь с ним на этой неделе. У нас хорошие личные отношения, которые длятся уже 25 лет, но мы смотрим по-разному на многие вещи», – передает слова Бертомеу Eurohoops.