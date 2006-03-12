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Sports.ru NBA

    Алексей Лень: «Стараюсь концентрироваться на защите, делать много подборов и играть надежно»

    Теги Финикс НБА Алексей Лень

    Центровой «Финикса» Алексей Лень высказался о своем будущем в НБА.

    «Сейчас я сфокусирован на оставшихся матчах сезона в составе «Финикса». О том, что будет летом, пока не загадываю.

    Как я оцениваю этот сезон? Я стараюсь выполнять все требования главного тренера – концентрироваться на защите, делать много подборов, действовать максимально надежно. Что-то у меня получилось, что-то нет. Безусловно, мне еще есть куда расти», – цитируют Леня «Известия».

    Средние показатели украинского центрового — 8,2 очка и 7,7 подборов за 20,5 минут.

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