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Sports.ru NBA

    Алексей Лень: «В НБА Карасеву не хватало атлетичности для игры в защите»

    Теги Кливленд Бруклин Финикс НБА Сергей Карасев Алексей Лень

    Центровой «Финикса» Алексей Лень поделился своим мнением об игре форварда сборной Россия Сергея Карасева, также выбранного на драфте 2013 года.

    «Я считаю, что у Сергея всё в порядке с баскетбольными навыками: хороший бросок, умение создавать ситуацию на площадке для партнеров. Единственное, ему не хватало атлетичности для игры в защите. В НБА это очень важно», — цитируют Леня «Известия».

    В НБА Карасев провел два сезона, выступая за «Кливленд» и «Бруклин». В сезоне-2015/16 годов российский форвард провел 40 матчей, в среднем набирая 2,4 очка, делая 1,5 подбора и 0,9 передачи.

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