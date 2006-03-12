Алексей Лень: «В НБА Карасеву не хватало атлетичности для игры в защите»

Центровой «Финикса» Алексей Лень поделился своим мнением об игре форварда сборной Россия Сергея Карасева, также выбранного на драфте 2013 года.

«Я считаю, что у Сергея всё в порядке с баскетбольными навыками: хороший бросок, умение создавать ситуацию на площадке для партнеров. Единственное, ему не хватало атлетичности для игры в защите. В НБА это очень важно», — цитируют Леня «Известия».

В НБА Карасев провел два сезона, выступая за «Кливленд» и «Бруклин». В сезоне-2015/16 годов российский форвард провел 40 матчей, в среднем набирая 2,4 очка, делая 1,5 подбора и 0,9 передачи.